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Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

//Происшествия

В ЕАО пропал кандидат в депутаты городской думы Биробиджана

, 09:08 [ «Аргументы Недели» ]

Следователи возбудили уголовное дело по статье "убийство" в связи с исчезновением в субботу кандидата в депутаты городской думы Биробиджана от партии "Справедливая Россия" Ивана Казакова.

 Иван Казаков пропал вместе со своим автомобилем Toyota Corolla в субботу. С заявлением в полицию обратились его родственники.


Рассматриваются все версии исчезновения кандидата в депутаты, от ограбления до профессиональной деятельности, сообщает ria.ru.


Согласно информации регионального избиркома, дополнительные выборы депутатов городской думы Биробиджана по первому и третьему пятимандатным избирательным округам должны пройти 14 октября 2012 года. Принять участие в избирательной кампании изъявили желание 15 человек.

НС

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