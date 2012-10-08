В ЕАО пропал кандидат в депутаты городской думы Биробиджана

//Происшествия

8 октября 2012, 09:08 [ «Аргументы Недели» ]

Следователи возбудили уголовное дело по статье "убийство" в связи с исчезновением в субботу кандидата в депутаты городской думы Биробиджана от партии "Справедливая Россия" Ивана Казакова.

Иван Казаков пропал вместе со своим автомобилем Toyota Corolla в субботу. С заявлением в полицию обратились его родственники.



Рассматриваются все версии исчезновения кандидата в депутаты, от ограбления до профессиональной деятельности, сообщает ria.ru.



Согласно информации регионального избиркома, дополнительные выборы депутатов городской думы Биробиджана по первому и третьему пятимандатным избирательным округам должны пройти 14 октября 2012 года. Принять участие в избирательной кампании изъявили желание 15 человек.



