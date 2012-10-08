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Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

//Происшествия

В Приморье дети нашлись через сутки блуждания по лесу

, 07:39 [ «Аргументы Недели» ]

Школьники отправились в лес в субботу за кедровыми шишками. Ночью родственники, когда дети так и не вернулись домой, обратились в полицию. Младшему из детей 13, а старшему 17 лет.

В воскресенье один из мальчиков смог выйти на связь и объяснить, где ребята находятся. На место незамедлительно прибыли полицейские. Как рассказали школьники, они заблудились и вынуждены были заночевать в лесу. К счастью, никто не пострадал.

К поискам пропавших школьников подключались также жители поселка, друзья и родственники подростков.

НС

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