В Приморье дети нашлись через сутки блуждания по лесу

//Происшествия

8 октября 2012, 07:39 [ «Аргументы Недели» ]

Школьники отправились в лес в субботу за кедровыми шишками. Ночью родственники, когда дети так и не вернулись домой, обратились в полицию. Младшему из детей 13, а старшему 17 лет.



В воскресенье один из мальчиков смог выйти на связь и объяснить, где ребята находятся. На место незамедлительно прибыли полицейские. Как рассказали школьники, они заблудились и вынуждены были заночевать в лесу. К счастью, никто не пострадал.



К поискам пропавших школьников подключались также жители поселка, друзья и родственники подростков.



