На востоке Москвы ночью полыхали машины

//Происшествия

8 октября 2012, 06:55 [ «Аргументы Недели» ]

На востоке Москвы, на парковке у дома №44 на Федеративном проспекте этой ночью полыхали машины, сообщают в правоохранительных органах.. Три автомобиля получили серьезные повреждения.

Полиция считает, что причиной происшествия стал поджог.



