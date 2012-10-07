В Республике Коми произошло ДТП, пятеро погибли

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7 октября 2012, 21:14 [ «Аргументы Недели» ]

Вечером в воскресенье в Республике Коми произошло ДПТ, в столкновении двух автомобилей погибли пять человек. Один пострадавший в аварии госпитализирован, виновника и причину ДТП установит дознание.

По данным пресс-службы ГУ МЧС ДТП произошло в 20.05 мск в Корткеросском районе Республики Коми, столкнулись "КАМАЗ" и легковушка.