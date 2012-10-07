ДТП произошло в Пензенской области с участием полицейской машины

//Происшествия

7 октября 2012, 20:03 [ «Аргументы Недели» ]

Три человека пострадали в ДТП, которое произошло около 11.00 в Пензенской области около села Воскресеновка, предварительно установлено, что перевернувшимся автомобилем- участником ДТП - управлял нетрезвый участковый.

По данным Вести.ру, в кювет опрокинулась служебная машина, пострадал полицейский, управлявший машиной и два пассажира. Участковый управлял автомобилем в рабочее время в гражданской одежде и находился в состоянии алкогольного опьянения, передают Интернет-СМИ.