В Саратовской области обнаружено тело пропавшей жительницы Санкт-Петербурга

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7 октября 2012, 17:03 [ «Аргументы Недели. Саратов» ]

Уголовное дело было возбуждено по факту безвестного исчезновения 47-летней Ольги Ермаковой, жительницы Санкт-Петербурга, тело потерпевшей найдено в селе Котоврас Саратовской области, сообщает СК РФ.

В ходе расследования уголовного дела, 6 октября в селе Котоврас Балашовского района Саратовской области в земле на глубине не более 1 метра было обнаружено тело женщины, прикрытое резиновым ковриком. При осмотре извлеченного тела на шее обнаружена капроновая веревка.

В ходе проведения процедуры опознания установлена личность погибшей её родственниками: это ранее пропавшая без вести Ермакова Ольга.

В ходе расследования уголовного дела назначен ряд экспертиз.