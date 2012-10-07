ДТП произошло в Чеховском районе Подмосковья у деревни Бавыкино

"В 12.04 07 октября в ГУ МЧС России по Московской области поступило сообщение о ДТП в деревне Бавыкино", - уточнили в ГУ МЧС по Московской области.
Установлено, что произошло столкновение рейсового автобуса "Лиаз" и частного микроавтобуса, движение не перекрывалось. Причины ДТП устанавливаются. Пострадало 5 человек: 4 человека в микроавтобусе и водитель автобуса "Лиаз".
На место были оперативно направлены пожарные и спасательные формирования, а так же оперативная группа Чеховского гарнизона пожарной охраны.
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