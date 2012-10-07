ДТП произошло в Чеховском районе Подмосковья у деревни Бавыкино

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7 октября 2012, 15:26 [ «Аргументы Недели. Москва» ]

Фото ГУ МЧС по Московской области

Ранее "Аргументы недели" сообщили о ДТП с участием общественного транспорта, произошедшем в Подмосковье, в аварии пострадали пять человек, по уточненной информации пресс-службы ГУМЧС по Московской области, ДТП произошло у деревни Бавыкино.

"В 12.04 07 октября в ГУ МЧС России по Московской области поступило сообщение о ДТП в деревне Бавыкино", - уточнили в ГУ МЧС по Московской области.

Установлено, что произошло столкновение рейсового автобуса "Лиаз" и частного микроавтобуса, движение не перекрывалось. Причины ДТП устанавливаются. Пострадало 5 человек: 4 человека в микроавтобусе и водитель автобуса "Лиаз".

На место были оперативно направлены пожарные и спасательные формирования, а так же оперативная группа Чеховского гарнизона пожарной охраны.