На автовокзале рядом с аэропортом Домодедово обнаружена бомба

//Происшествия

7 октября 2012, 13:54 [ «Аргументы Недели» ]

Пакет с взрывчаткой обнаружен у выхода из автовокзала аэропорта Домодедово. Подозрительный сверток окружила полиция, на место ЧП выехали саперы. Место происшествия оцеплено полицией.



Правоохранители рассказали, что взрывное устройство лежало в пакете у третьего выхода из автовокзала. Стражи порядка осмотрели подозрительный сверток и нашли в нем тротиловые шашки.



