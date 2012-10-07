На автовокзале рядом с аэропортом Домодедово обнаружена бомба

Пакет с взрывчаткой обнаружен у выхода из автовокзала аэропорта Домодедово. Подозрительный сверток окружила полиция, на место ЧП выехали саперы. Место происшествия оцеплено полицией.
Правоохранители рассказали, что взрывное устройство лежало в пакете у третьего выхода из автовокзала. Стражи порядка осмотрели подозрительный сверток и нашли в нем тротиловые шашки.
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