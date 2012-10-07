На Камчатке вулкан Шивелуч выбросил пепел на высоту 7 км над уровнем моря

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7 октября 2012, 11:16 [ «Аргументы Недели» ]

Фото с сайта visitkamchatka.ru

На Камчатке вулкан Шивелуч выбросил столб пепла на высоту 7 км над уровнем моря. Опасности для населенных пунктов нет. Извержение сопровождалось землетрясением, продолжавшимся на вулкане 12 минут.

Шлейф пепла, выброшенного исполином, растянулся на 414 км к юго-востоку от него на высоте 6 км. Об этом сообщили сегодня корр. ИТАР-ТАСС в камчатском филиале Геофизической службы РАН.

Авиация предупреждена об опасности, которую могут представлять для двигателей летной техники пепел и вулканические газы.