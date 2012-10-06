В Татарстане по факту гибели 3 детей и их дяди на пожаре возбуждено дело

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6 октября 2012, 22:35 [ «Аргументы Недели. Татарстан» ]

В Татарстане в субботу в одном из домов села Старое Байсарово Актанышском районе произошел пожар. В огне погибли трое детей в возрасте 4, 9 и 12 лет, а также их 47-летний дядя. По предварительным данным, возгорание произошло в результате неосторожного курения.

Об этом в субботу сообщила пресс-служба СКР. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам).

"По предварительным данным, в доме проживала семья из 9 человек: 36-летняя женщина, ее шестеро детей, 40-летний сожитель и брат. Со слов потерпевших, около 3 часов утра они проснулись в объятом пламенем доме. В результате супругам удалось вытащить из огня троих детей в возрасте 5, 8 и 12 лет", - говорится в сообщении.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.