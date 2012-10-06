В Забайкалье 11-летний мальчик без вести пропал после школы

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6 октября 2012, 22:21 [ «Аргументы Недели» ]

В Забайкалье ищут пропавшего школьника. Его местонахождение не удается выяснить со среды, когда он среди бела дня пропал по дороге домой из школы. Региональные следователи СКР завели уголовное дело накануне по статье "убийство".

"По данным следствия, 3 октября 2012 года с 9 до 12 часов мальчик вышел из школы и домой не вернулся. Предполагалось, что мальчик уехал со своим отцом, который после развода пытался решить вопрос о проживании ребенка с ним. Однако решением суда место жительства ребенка определено совместно с матерью, - говорится в субботнем сообщении пресс-службы СКР.

В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, в том числе на установление местонахождения ребенка и его отца.