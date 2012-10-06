Электроснабжение в Калининграде восстановлено, но народ ещё сидит при свечах

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6 октября 2012, 21:25 [ «Аргументы Недели. Калининград» ]

Фото с сайта vesti.ru

В Калининграде к вечеру субботы энергетикам удалось восстановить прерванное штормом электроснабжение. Однако в области более тысячи жителей восьми населенных пунктов пока остаются без света.

"АН" писали, что в ночь на на субботу, 6 октября, порывы ветра в регионе достигали 25 метров в секунду.

Утром произошло отключение электроэнергии из-за штормового ветра, в результате чего без света остались почти 55 тысяч человек. Кроме того, два человека стали жертвами стихии, а в Калининграде ветер повалил в городе 69 больших деревьев.