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Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

//Происшествия

В США столкнулись 47 автомобилей. 50 пострадавших. ВИДЕО

, 20:07 [ «Аргументы Недели» ]

Фото с сайта vesti.ru
Фото с сайта vesti.ru

В Соединенных Штатах в субботу более пятидесяти человек пострадали в массовой дорожной аварии. На трассе в штате Флорида одновременно столкнулись 47 автомобилей. В полиции сообщили, что виноват в случившемся водитель грузовика.

Он потерял управление машиной на скользкой дороге, из-за чего она развернулась поперек трассы, передает телеканал "Россия 24". Машины, которые следовали за фурой, начали врезаться друг в друга по цепочке. Движение по шоссе пришлось перекрыть на несколько часов.

Госпитализация потребовалась 29 пострадавшим, трое из них находятся в тяжелом состоянии.

 

ЛБ

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