Штормовой ветер сорвал кровлю Софийского собора в Полоцке

По Белоруссии в субботу промчался ураган. Сильный ветер, порывы которого достигали 28 метров в секунду, сорвал жестяную кровлю исторически и архитектурно бесценного Софийского собора в городе Полоцке.
По информации республиканского МЧС РФ, повреждено около 300 квадратных метров кровли уникального памятника истории и архитектуры, возведенного в XI веке и восстановленного в XVIII столетии после разрушения, передает ИТАР-ТАСС.
В результате удара стихии без электричества остались около сотни населенных пунктов в Витебской, Гродненской, Минской и Могилевской областях. В настоящее время аварийные бригады устраняют повреждения на линиях электропередачи.