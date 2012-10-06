Расстрелявшего охранников ТРЦ «Караван» в Киеве уволили за потерю пистолета

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6 октября 2012, 14:03 [ «Аргументы Недели. Украина» ]

В Киеве проводится расследование трагедии в ТРЦ «Караван», где жертвами киллера стали три охранника торгового центра. Источник в МВД Украины сообщил о том, что анализ ДНК подозреваемого в убийстве троих мужчин Ярослава Мазурка совпал со следами преступника в «Караване» в Киеве.

В МВД Украины назвали имя подозреваемого в преступлении - Ярослав Мазурок. Отмечается, что он попал в поле зрения оперативников практически сразу после преступления благодаря звонкам людей из Львовской области, которые узнавали в нем знакомого, сообщает «АН Крым».

Он также засветился в базе, где регистрируют владельцев оружия - некоторое время назад он подал туда заявление о потере газового пистолета. Вероятно, именно это оружие из газового он переделал в боевое и использовал на месте преступления. Кстати, именно за утрату оружия он был уволен с работы.

В киевской квартире провели обыск, изъяли некоторые вещи и провели анализ ДНК - он совпал со следами преступника в «Караване». Также дома нашли оборудование для изготовления самодельных пуль.

Следствие предполагает, что послужило мотивом преступления. Читайте на сайте «АН Крым».