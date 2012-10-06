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Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

//Происшествия

В Калининградской области во время шторма упавшее дерево убило девушку

, 13:02 [ «Аргументы Недели» ]

В Калининградской области в результате разгула стихии сегодня погибли два человека. В ночь на субботу в регионе скорость штормового ветра достигала 25 метров в секунду. По словам очевидцев, на автомобильной трассе Калининград — Балтийск на движущуюся машину рухнуло дерево.

В результате водитель погиб. Спасателям пришлось применять спецсредства, чтобы достать его тело из машины. А в поселке Зеленодольное Мамоновского городского округа дерево упало на 20-летнюю девушку, находившуюся на трассе. Девушка скончалась от полученных травм. Всего в Калининградской области ветер повалил несколько десятков больших деревьев. По этой причине было затруднено движения на отдельных участках дорог. Спасатели МЧС и муниципальные службы устраняют заторы на трассах.

Из-за непогоды в 83 населенных пунктах Светлогорского, Зеленоградского, Светловского, Гурьевского, Мамоновского, Полесского, Гвардейского, Черняховского, Неманского, Большаковского, Краснознаменского, Славского районов и в городе Калининграде 39 тысяч 249 человек остались без света. Сейчас часть потребителей подключена к энергоснабжению, но остаются обесточенными 335 трансформаторных подстанций. 120 человек, а также 41 единица техники заняты на аварийно-восстановительных работах.

ИЧ

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