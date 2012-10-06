Автобус с туристами столкнулся с легковушкой под Иркутском, есть жертвы

//Происшествия

6 октября 2012, 10:03 [ «Аргументы Недели. Иркутск» ]

Под Иркутском автобус KIA GrandBird с туристами сегодня утром столкнулся с легковым автомобилем Subaru Legacy на 35 километре Голоустенского тракта. В результате ДТП погиб один человек погиб.

По данным ГУМВД по Иркутской области, пострадали три человека. По факту автоаварии ГИБДД проводит проверку.

Предварительно установлено, что автобус KIA GrandBird перевозил туристическую группу (около 40 человек) в поселок Большое Голоустное. Автомобиль Subaru Legacy на гравийной дороге при обгоне грузовика КАМАЗ выскочил на полосу встречного движения. На встречке из-за пыли, скорее всего водитель легковушки не разглядер грузовую фуру, и допустил лобовое столкновение с автобусом.

В результате ДТП на месте погиб водитель Subaru - мужчина 55 лет. Пассажирка легковушки пострадала, женщина госпитализирована. Ее состояние оценивается как тяжелое. Пострадали еще две женщины -пассажирки автобуса.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.