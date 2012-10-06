В Москве ночью крупный пожар произошел на Волоколамском шоссе в автосервисе

//Происшествия

6 октября 2012, 09:12 [ «Аргументы Недели. Москва» ]

На северо-западе Москвы крупный пожар произошел в ночь на субботу в автосервисе, расположенном по адресу Волоколамское шоссе, 65в. Огонь полностью охватил здание площадью 800 квадратных метров.

Жертв и пострадавших в результате пожара нет. Но полностью сгорели два автомобиля. Пожарным, к счастью, удалось не допустить распространения пламени в помещение, где находились газовые баллоны. В настоящее время пожар потушен.

Ранее по этому адресу располагалась военная часть, а сейчас находится автосервис.