В Ростове-на-Дону при взрыве посылки в квартире погибла женщина

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6 октября 2012, 07:33 [ «Аргументы Недели. Ростов-на-Дону» ]

В Ростове-на-Дону в квартире жилого дома на пятом этаже по улице Штахановского в пятницу вечером произошел взрыв посылки, которую передал неизвестный мужчина. Взрывное устройство сработало после того, как хозяйка квартиры открыла посылку.

В результате взрыва погибла пожилая женщина. Женщина - ее дочь была ранена.

Среди пострадавших - семилетний ребенок. По данным правоохранительных органов Ростова-на-Дону, в настоящее время проводится расследование инцидента, ведется поиск мужчины, доставившего посылку в квартиру.