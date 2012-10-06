В Москве девушка-полицейский ограбила собственного отца на 2 млн. рублей

//Происшествия

6 октября 2012, 07:23 [ «Аргументы Недели. Москва» ]

В Москве сотрудница полиции грабила собственных родителей. Заявление в полицию на 24-летнюю дочь написал её отец после того, как обнаружил пропажу 1,8 миллиона рублей. Девушка работала в ОВД «Северный».

Мужчина сообщил, что его дочь, 1988 года рождения, находясь в квартире на Алтуфьевском шоссе, похитила борсетку с крупной суммой денег.

Сотрудница полиции, служащая комендантской группы ОМВД по району «Северный», будет уволена. Против неё возбуждено уголовное дело. Ее непосредственное руководство будет привлечено к строгой дисциплинарной ответственности.