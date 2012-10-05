В Волгограде в автомобиле пьяного водителя нашли труп женщины (ВИДЕО)

//Происшествия

5 октября 2012, 22:30 [ «Аргументы Недели» ]

В Волгограде сотрудники ГИБДД остановили автомобиль, нарушающий правила дорожного движения ранним утром. Как рассказал старший лейтенант полиции ДПС ГИБДД МВД по г. Волгограду Дмитрий Чигарев, "автомобиль повернул направо и начал движение по дороге со встречным движением в противоположном направлении".

Проехав метров 200, мы остановили данный автомобиль, после чего было установлено, что водитель находился в состоянии опьянения". Пьяным оказался и пассажир. В машине, которую остановили сотрудники ДПС, их внимание привлек силуэт на заднем сидении. На вопрос "Кто это?", водитель и его собутыльник ответили, что это их пьяный товарищ. Полицейские открыли дверцу автомобиля и были шокированы увиденным.

Окровавленное тело 50-летней женщины едва не выпало из салона машины на асфальт, передает Первый канал. Камера видеонаблюдения зафиксировала то, что на центральной улице Волгограда машина сбивает идущего по краю дороги человека и останавливается. Шофер сдал назад и вышел из автомобиля. Дальше не видно, но как потом выяснили следователи, вместе со своим пассажиром он затолкал истекающую кровью женщину на заднее сидение и уехал с места преступления.

Страшная трагедия из-за пьяного водителя произошла и в Москве. Александр Максимов погубил жизни пятерых воспитанников детского дома и двоих их воспитателей.

За вождение в нетрезвом виде будут штрафовать на стоимость среднего автомобиля и лишать прав на срок до трех лет. Об этом сообщил в пятницу первый зампред правительства РФ Игорь Шувалов по итогам совещания по безопасности дорожного движения у премьера.