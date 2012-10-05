В Москве школьница без водительских прав устроила ДТП на ВАЗ-2108

//Происшествия

5 октября 2012, 21:25 [ «Аргументы Недели. Москва» ]

В Москве ученица 11 класса села за руль автомобиля ВАЗ-2108 без водительских прав и устроила ДТП.

В результате аварии пострадали пятеро одноклассников 17-летней девушки. Трое из находившихся в "восьмерке" подростков в результате ДТП госпитализированы, ещё двоим помощь оказана на месте.

Авария произошла в пятницу днём у дома №17 на Ереванской улице. Установлено, что школьница сама, без ведома родителей купила себе машину. За руль она села впервые и врезалась в мусорный контейнер. По словам школьников, они ехали на репетицию поздравления учителей с Днем учителя.

Девушка призналась, что копила деньги на машину два года, подрабатывая официанткой.