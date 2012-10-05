КМС по боксу Ярослав Мазурок расстрелял охранников в киевском ТЦ «Караван»

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5 октября 2012, 20:05 [ «Аргументы Недели. Украина» ]

Министр внутренних дел Украины Виталий Захарченко назвал имя киллера, расстрелявшего троих охранников ТРЦ «Караван» в Киеве - Ярослав Мазурок, уроженец Львовской области. Трагедия произошла 26 сентября.

В тот день днем охранники торгового центра заметили вора, пригласили его в комнату охраны. Но мужчина повел себя неадекватно. Украв флэшку, грабитель открыл огонь. Трое охранников скончались на месте. Четвертый тяжело ранен.

Преступник скрылся. По словам главы МВД Украины, Мазурок Ярослав Теодозиевич, 1974 года рождения, работал в частных охранных структурах, занимался спортом, имеет звание кандидата в мастера спорта по боксу. Как сообщает "АН-Крым", установить личность киллера удалось благодаря сознательным гражданам, которые звонили в милиции и сообщали информацию о возможных подозреваемых.

По состоянию на 5 октября преступника пока не задержали. "Его объявили в розыск. Пока не задержали. Просим граждан содействовать работникам милиции в задержании", - сказал представитель МВД.

Милиция возбудила уголовное дело по ч. 2 ст. 115 («намеренное убийство») Уголовного кодекса Украины.

Представитель МВД добавил, что милиция сейчас выискивает дополнительные средства для выплаты вознаграждения людям, сообщившим о местонахождении подозреваемого. Милиция гарантирует таким гражданам полную конфиденциальность.