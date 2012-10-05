В Турции 19 россиян находятся в больницах после ДТП (ВИДЕО)

//Происшествия

5 октября 2012, 18:41 [ «Аргументы Недели» ]

В Турции в больницы Антальи госпитализированы 19 граждан России, получивших травмы различной тяжести, полученными в результате ДТП в пятницу. Четыре человека с легкими травмами уже выписаны.

Генеральный консул РФ в Анталье Александр Толстопятенко сообщил, что всего в автобусе в момент автокатастрофы находились 23 российских туриста. Они прибыли в Турцию из Москвы ранним утренним рейсом и направлялись из аэропорта в различные отели в Кемер.

"АН" сообщали, что погиб Евгений Сафронов 1982 года рождения. Установлено, что из-за тяжелых погодных условий водитель туристического автобуса не справился с управлением. Всем пострадавшим была оказана своевременная медицинская помощь. Большинство россиян получили травмы средней и легкой степени тяжести. Двоих готовят к операции. Угрозы жизни пациентов нет.

Турператор "Интурист" открыл "горячую линию" для родственников пострадавших в ДТП в Турции. Информацию о состоянии пострадавших и их местонахождении можно получить по телефону: 8-915-460-1347. В компании можно узнать, в каком госпитале находится каждый пострадавший, есть телефонные номера госпиталей и мобильные телефоны представителей компании, дежурящих в каждой больнице.

В связи с ДТП открыта "горячая линия" и в МЧС России: 8-800-775-1717.

Спецсамолет МЧС РФ Ил-76 готов вылететь в Турцию за пострадавшими россиянами. Четверых тяжело пострадавших в этом ДТП планируется эвакуировать в Москву.