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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Происшествия

Открыта горячая линия после ДТП с российскими туристами в Турции

, 16:56 [ «Аргументы Недели» ]

В России в связи с ДТП в Турции, в котором пострадали российские туристы, открыта горячая линия центра экстренной психологической помощи МЧС РФ.

По телефону 8-800-775-17-17 можно получить психологическую поддержку и информацию о пострадавших и погибших.
Напомним, в результате ДТП на трассе Анталья - Кемер погиб Евгений Сафронов.

Туристы только в пятницу прилетели в Анталью из Москвы. В автобусе находились 23 российских туриста, гид-переводчик и водитель.

МЧС готовит спецсамолет, который может доставить пострадавших для лечения на родину.

В списке пострадавших 22 человека.

ИЧ

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