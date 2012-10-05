Открыта горячая линия после ДТП с российскими туристами в Турции

//Происшествия

5 октября 2012, 16:56 [ «Аргументы Недели» ]

В России в связи с ДТП в Турции, в котором пострадали российские туристы, открыта горячая линия центра экстренной психологической помощи МЧС РФ.

По телефону 8-800-775-17-17 можно получить психологическую поддержку и информацию о пострадавших и погибших.

Напомним, в результате ДТП на трассе Анталья - Кемер погиб Евгений Сафронов.

Туристы только в пятницу прилетели в Анталью из Москвы. В автобусе находились 23 российских туриста, гид-переводчик и водитель.

МЧС готовит спецсамолет, который может доставить пострадавших для лечения на родину.

В списке пострадавших 22 человека.