Открыта горячая линия после ДТП с российскими туристами в Турции

В России в связи с ДТП в Турции, в котором пострадали российские туристы, открыта горячая линия центра экстренной психологической помощи МЧС РФ.
По телефону 8-800-775-17-17 можно получить психологическую поддержку и информацию о пострадавших и погибших.
Напомним, в результате ДТП на трассе Анталья - Кемер погиб Евгений Сафронов.
Туристы только в пятницу прилетели в Анталью из Москвы. В автобусе находились 23 российских туриста, гид-переводчик и водитель.
МЧС готовит спецсамолет, который может доставить пострадавших для лечения на родину.