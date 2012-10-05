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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Происшествия

МЧС направит в Турцию спецсамолет за пострадавшими в ДТП россиянами (СПИСОК)

, 16:44 [ «Аргументы Недели» ]

МЧС России направит в Турцию специальный медицинский самолет за пострадавшими в пятницу в ДТП россиянами. По данным спасателей, борт Ил-76 уже находится в готовности к вылету в Турцию за пострадавшими.

"АН" сообщали, что на трассе Анталья-Кемер перевернулся автобус с российскими туристами, которые только утром прилетели в Анталью из Москвы. Погиб один человек - Евгений Сафронов, 1982 года рождения.

Пострадавшим, получившим в основном травмы средней и легкой тяжести, оказывается медицинская помощь в местных больницах.

По уточненным данным, в автобусе находились 23 российских туриста, а также водитель и гид-переводчик, сообщает РИА Новости.

Список пострадавших в ДТП: Брыксин Даниил, Брыксина Елена, Струков Егор, Струков Евгений, Наумова Ирина, Козловская Татьяна, Аксенова Наталья, Дубровский Вячеслав, Кузьмин Денис, Клесс Нина, Трубина Ольга, Осин Вячеслав, Алферов Сергей, Макеенко Кирилл, Иванюк Валентина, Иванюк Александра, Иванюк Галина, Побережная Елена, Пономаренко Ирина, Сухов Валерий, Донков Александр, Платонова Елена.

ИЧ

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