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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Происшествия

Саратовский НПЗ заставят компенсировать ущерб экологии от пожара

, 16:22 [ «Аргументы Недели. Саратов» ]

Фото с сайта sarinform.com
Фото с сайта sarinform.com

Саратовский нефтеперерабатывающий завод, являющийся дочерним предприятием ТНК-BP, компенсирует ущерб, нанесенный окружающей среде пожаром, сообщает в пятницу комитет по охране окружающей среды и природопользованию области.

По данным комитета, возгорание нефтепродуктов произошло в четверг около трех дня. "АН" писали, что по сообщению регионального МЧС, пожар был ликвидирован только через пять часов. В результате пострадали пять человек, один из них - в тяжелом состоянии.

Санитарной лабораторией были отобраны пробы атмосферного воздуха в районе воздействия пожара, их направили на исследование. Ущерб будет рассчитан управлением регионального Росприроднадзора и предъявлен компании, уточнили в ведомстве.

ЛБ