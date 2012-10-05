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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Происшествия

Попавшие в ДТП в Турции туристы из России получают медпомощь в полном объеме

, 16:13 [ «Аргументы Недели» ]

Фото с сайта bbc.co.uk
Фото с сайта bbc.co.uk

Всем российским туристам, пострадавшим в результате ДТП в Турции, медицинская помощь оказывается в полном объеме. Об этом сообщила руководитель пресс-службы Ростуризма Ирина Щеголькова.

По ее словам, которые цитирует ИТАР-ТАСС, у ведомства есть официальное подтверждение, что в Анталье в пятницу произошла дорожная авария с россиянами. Они направлялись из аэропорта в Кемер на автобусе компании "Интурист". Всего в автобусе находилось 25 человек, 23 россиянина, водитель и гид, - добавила она.

"АН" писали, что результате аварии один человек погиб, один находится в тяжелом состоянии. Как стало известно, автобус занесло на мокрой дороге на серпантине, и он опрокинулся и свалился в кювет.

На месте происшествия работают полиция и врачи. Генконсульство РФ в Анталье направило в больницы своих сотрудников для выяснения всех обстоятельств происшествия.

ЛБ

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