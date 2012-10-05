Попавшие в ДТП в Турции туристы из России получают медпомощь в полном объеме

Всем российским туристам, пострадавшим в результате ДТП в Турции, медицинская помощь оказывается в полном объеме. Об этом сообщила руководитель пресс-службы Ростуризма Ирина Щеголькова.
По ее словам, которые цитирует ИТАР-ТАСС, у ведомства есть официальное подтверждение, что в Анталье в пятницу произошла дорожная авария с россиянами. Они направлялись из аэропорта в Кемер на автобусе компании "Интурист". Всего в автобусе находилось 25 человек, 23 россиянина, водитель и гид, - добавила она.
"АН" писали, что результате аварии один человек погиб, один находится в тяжелом состоянии. Как стало известно, автобус занесло на мокрой дороге на серпантине, и он опрокинулся и свалился в кювет.
На месте происшествия работают полиция и врачи. Генконсульство РФ в Анталье направило в больницы своих сотрудников для выяснения всех обстоятельств происшествия.