В городе Дятьково Брянской области в розыске числятся три школьницы

//Происшествия

5 октября 2012, 10:58 [ «Аргументы Недели» ]

В городе Дятьково Брянской вместе с 10-летней школьницей, о которой ничего не известно уже неделю, ищут еще двух ее ровесниц, по данным СМИ, две девочки ушли из школы 4 октября и на данный момент их местонахождение не установлено.