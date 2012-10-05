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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Происшествия

В городе Дятьково Брянской области в розыске числятся три школьницы

, 10:58 [ «Аргументы Недели» ]

В городе Дятьково Брянской вместе с 10-летней школьницей, о которой ничего не известно уже неделю, ищут еще двух ее ровесниц, по данным СМИ, две девочки ушли из школы 4 октября и на данный момент их местонахождение не установлено.
 
28 сентября стало известно о пропаже 10-летней пятиклассницы Валерии Устименко, возбуждено уголовное дело по статье убийство малолетнего.За достоверную информацию о девочке объявлено вознаграждение в 300 тысяч рублей.
ЕП

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