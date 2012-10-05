Стали известны обстоятельства происшествия в Петроградском районе Петербурга

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5 октября 2012, 10:44 [ «Аргументы Недели. Санкт-Петербург» ]

finam.info

Стали известны обстоятельства трагического происшествия в Петроградском районе, во время которого погибла 42-летняя петербурженка.



Напомним, 4 октября ночью в правоохранительные органы по телефону поступило сообщение от очевидца о том, что у дома 29 по Большой Монетной улице был слышан звон разбитого стекла, а у правой дальней арки лежит женщина лет 30-ти в одном нижнем белье черного и красного цветов.



Пострадавшая с тяжелейшем состоянии, в агонии, была доставлена в ВМА, где в 3:30 ночи скончалась в операционной.

В полицию были доставлены четыре человека, в компании которых погибшая провела вечер накануне. Это трое мужчин в возрасте от 32-х до 46-ти лет, в том числе хозяин квартиры, из окна которой выбросилась погибшая, а также 29-летняя женщина.



Известно, что погибшей 42 года, она ранее судима.



По сведениям Агентства, задержан 40-летний петербуржец, в отношении которого возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). У мужчины взята подписка о невыезде. Как оказалось, он во время неких «игр» случайно вытолкнул свою знакомую в окно на третьем этаже.