Вознаграждение объявлено за информацию о девочке, пропавшей в Дятьково

//Происшествия

5 октября 2012, 08:59 [ «Аргументы Недели» ]

За достоверную информацию о местонахождении пропавшей неделю назад в Брянской области пятиклассницы объявлено вознаграждение в 300 тысяч рублей, награду объявил поисковый отряд "Лиза Алерт ЮГ", сообщается на сайте волонтеров.

По данным волонтеров, "В поисковый отряд "Лиза Алерт ЮГ" обратилась группа бизнесменов из Ростова, которые готовы выплатить эту сумму", - говорится в сообщении на сайте.

Ученица пятого класса СОШ города Дятьково Брянской области утром 28 сентября ушла на занятия,домой до сих пор не вернулась, уголовное дело по факту пропажи ребенка возбуждено по статье "Убийство малолетней".