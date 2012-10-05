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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Происшествия

В Томской области ищут 12-летнюю школьницу

[ «Аргументы Недели» ]

В городе Асино Томской области пропала школьница, сотрудники полиции и волонтеры ищет 12-летнюю девочку, которая, как следует из заявления родителей, ушла в школу в среду и до сих пор не вернулась домой.
 
Пропавшая - Бородич Анастасия, 2000 года рождения, до настоящего времени ее местонахождение не установлено.
"На вид девочке 12 лет, рост 160-165 сантиметров, худощавого телосложения, волосы темно-русые, глаза карие. Была одета в светло-серую ветровку, темно-серые брюки с полосками темного цвета, черные полусапожки типа "казачки", под верхней одеждой - черная кофта, светлая блузка с изображением белых цветов", - говорится в сообщении ГУМВД по Томской области.
ЕП

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