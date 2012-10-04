В анализах виновника ДТП на Минской улице обнаружены следы марихуаны (ВИДЕО)

//Происшествия

4 октября 2012, 23:09 [ «Аргументы Недели. Москва» ]

1tv.ru

Виновник крупного ДТП на Минской улице в Москве, жертвами которого стали семь человек: пятеро воспитанников детдома и двое их педагогов, не только был пьян, но и находился под действием наркотиков.

По данным столичного главка МВД, перед тем, каксесть за руль автомобиля, Александр Максимов курил марихуану. Трагедия произошла 22 сентября.

Максимов сразу признался, что накануне аварии он два дня пил. Два года назад его уже лишали прав за езду в нетрезвом виде. В понедельник суд арестовал его на два месяца. Максимов признал свою вину и сам попросился под стражу.