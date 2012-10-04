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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Происшествия

Тяжелобольной мужчина выбросился из окна с седьмого этажа больницы

4 октября 2012, 22:27 [ «Аргументы Недели. Москва» ]

В Москве тяжелобольной мужчина покончил жизнь самоубийством, выбросившись из окна на седьмом этаже 11-й городской клинической больницы. 68-летний мужчина  страдал тяжелым заболеванием бронхо-легочной системы.

В четверг днем он  встал со своей кровати, открыл окно и шагнул вниз. Сосед по палате не смог удержать пациента больницы от самоубийства,  так как не встает с постели. Больница № 11 Департамента здравоохранения города Москвы находится  в СВАО, здесь лечат  больных с заболеваниями органов дыхания и рассеянным склерозом.  

ИЧ