Тяжелобольной мужчина выбросился из окна с седьмого этажа больницы

//Происшествия

4 октября 2012, 22:27 [ «Аргументы Недели. Москва» ]

В Москве тяжелобольной мужчина покончил жизнь самоубийством, выбросившись из окна на седьмом этаже 11-й городской клинической больницы. 68-летний мужчина страдал тяжелым заболеванием бронхо-легочной системы.

В четверг днем он встал со своей кровати, открыл окно и шагнул вниз. Сосед по палате не смог удержать пациента больницы от самоубийства, так как не встает с постели. Больница № 11 Департамента здравоохранения города Москвы находится в СВАО, здесь лечат больных с заболеваниями органов дыхания и рассеянным склерозом.