На Урале в ДТП разбилась юношеская баскетбольная команда

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4 октября 2012, 19:52 [ «Аргументы Недели. Екатеринбург» ]

Серьезное ДТП произошло в четверг, 4 октября, на 177-м километре трассы Екатеринбург – Серов в Свердловской области. В аварию попал микроавтобус "Форд-Транзит", в котором 15-16-летние баскетболисты юношеской команды города Красноуральска возвращались с соревнований.

В автобусе "Форд-Транзит" были 8 спортсменов, тренер и водитель. По предварительным данным, водитель грузовика выехал на полосу встречного движения.

В результате ДТП пострадали четыре игрока и водитель микроавтобуса. Наиболее серьезные травмы получил 16 летний парень. У него диагностировали перелом позвоночника.

В настоящее время сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства случившегося. Установлено, что микроавтобус не был оборудован ремнями безопасности.