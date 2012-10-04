На мусорном конвейере в Казани нашли части расчлененного трупа

//Происшествия

4 октября 2012, 18:20 [ «Аргументы Недели. Татарстан» ]

В Казани на мусороперерабатывающем конвейере сотрудники станции обнаружили части расчлененного трупа, в том числе человеческую голову. Работники мусороперерабатывающей станции, расположенной по улице Васильченко, о страшной находке сразу заявили в полицию.

На месте происшествия в настоящее время работает следственно-оперативная группа, проводятся необходимые мероприятия по установлению местонахождения остальных частей тела убитого. Вероятно, что останки в мусоре пролежали не один день: на находках уже начались процессы гниения.

По данным представителей СУ СКР по Татарстану, тело, предположительно, принадлежит мужчине.