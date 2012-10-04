В Москве поезда на Сокольнической линии идут с увеличенным интервалом
4 октября 2012, 17:36 [ «Аргументы Недели. Москва» ]
Стало известно, почему поезда в столичном метрополитене на Сокольнической линии в четверг во второй половине дня шли с увеличенным интервалом. В 16:55 мск на станции "Сокольники" "красной" ветки Московского метрополитена под поезд упал человек.
Специалисты снимали напряжение с контактного рельса для извлечения пассажира с путей.Данных об обстоятельствах инцидента и состоянии упавшего на рельсы пассажира пока нет.
ИЧ