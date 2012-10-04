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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Происшествия

В Москве поезда на Сокольнической линии идут с увеличенным интервалом

4 октября 2012, 17:36 [ «Аргументы Недели. Москва» ]

Стало известно, почему поезда в столичном метрополитене на Сокольнической линии в четверг во второй половине дня шли с увеличенным интервалом. В 16:55 мск на станции "Сокольники" "красной" ветки Московского метрополитена под поезд упал человек.

Специалисты снимали напряжение с контактного рельса для извлечения пассажира с путей.Данных об обстоятельствах инцидента и состоянии упавшего на рельсы пассажира пока нет.

ИЧ