22-летняя россиянка Татьяна Парамонова погибла на тайском курорте Паттайя

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4 октября 2012, 17:26 [ «Аргументы Недели» ]

В Таиланде на популярном курорте Паттайя погибла 22-летняя россиянка Татьяна Парамонова. Туристка из Хабаровска отдыхала в Таиланде вместе с подругой. Тело погибшей девушки было обнаружено 3 октября в бассейне жилого комплекса, где жили девушки.

По предварительной информации, россиянки прибыли на отдых несколько дней назад. Они прилетели в Таиланд из Хабаровска самостоятельно, медицинской страховки у них не было. Все это время девушки развлекались, не исключали алкогольные напитки. Полицейские Паттайи в настоящее время устанавливают причины смерти молодой россиянки, передает Вести.ру.

Российское консульство известило о трагедии сестру Парамоновой. Заведующий консульским отделом посольства России в Таиланде Андрей Дворников отметил, что родственники погибшей девушки собираются прибыть в Таиланд, чтобы организовать репатриацию тела.