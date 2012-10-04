В Саратове в результате пожара на НПЗ пострадали пять человек

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4 октября 2012, 17:14 [ «Аргументы Недели. Саратов» ]

В Саратове при пожаре на нефтеперерабатывающем заводе в четверг пострадали пятеро работников предприятия. Все они доставлены в больницу, в Центр термических поражений. Один из людей, получивших сильные ожоги, находится в тяжелом состоянии.

Установка по переработке нефти загорелась в одном из цехов на территории ОАО "Саратовский НПЗ".

Сообщение о пожаре поступило около 15.00.

Пожару присвоен 4-й номер сложности. Площадь пожара составляет 100 квадратных метров.

На месте пожара задействованы 120 пожарных и 30 пожарных машин. На месте работают представители правоохранительных органов. К этому часу пожар локализован.

В Саратове произошел второй крупный пожар за последние дни. "АН" сообщали о пожаре в Театре юного зрителя.