В Саратове в результате пожара на НПЗ пострадали пять человек
4 октября 2012, 17:14 [ «Аргументы Недели. Саратов» ]
В Саратове при пожаре на нефтеперерабатывающем заводе в четверг пострадали пятеро работников предприятия. Все они доставлены в больницу, в Центр термических поражений. Один из людей, получивших сильные ожоги, находится в тяжелом состоянии.
Установка по переработке нефти загорелась в одном из цехов на территории ОАО "Саратовский НПЗ".
Сообщение о пожаре поступило около 15.00.
Пожару присвоен 4-й номер сложности. Площадь пожара составляет 100 квадратных метров.
На месте пожара задействованы 120 пожарных и 30 пожарных машин. На месте работают представители правоохранительных органов. К этому часу пожар локализован.
В Саратове произошел второй крупный пожар за последние дни. "АН" сообщали о пожаре в Театре юного зрителя.