Женщину, насмерть сбившую в Подмосковье семью из пяти человек, посадят на 8 лет

//Происшествия

4 октября 2012, 16:24 [ «Аргументы Недели. Москва» ]

В Подмосковье в Ногинском городском суде в четверг прокурор попросил суд приговорить Екатерину Заул, насмерть сбившую 21 июля на Горьковском шоссе семью из пяти человек, к 8 годам колонии-поселения, а также на три года лишить ее права управлять автомобилем.

Соответствующее заявление было сделано во время прения сторон на заседании суда. Государственный обвинитель напомнил, что максимальное наказание по вменяемой подсудимой Заул статье "нарушение правил дорожного движения лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц" — 9 лет заключения.

"АН" сообщали, что в Подмосковье в Ногинском районе, недалеко от города Старая Купавна, москвичка Екатерина Заул в состоянии алкогольного опьянения на внедорожнике сбила насмерть пятерых человек, в том числе семилетнего ребенка. Женщина находится под стражей.

До начала процесса Заул попросила родственников погибших ее простить. Но потерпевшие не верят в искренность виновницы смерти пятерых человек и намерены предъявить иски о возмещении материального и морального ущерба.