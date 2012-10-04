В Краснодарском крае нашли ранее пропавшую десятилетнюю девочку

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4 октября 2012, 13:27 [ «Аргументы Недели. Краснодар» ]

3 октября в правоохранительные органы Краснодарского края поступило заявление 30-летней жительницы станицы Пластуновской Динского района о безвестном исчезновении её десятилетней дочери, организовано проведение доследственной проверки.

В результате поисковых мероприятий, предпринятых следователями во взаимодействии с сотрудниками полиции и местным казачеством, местонахождение девочки было установлено, школьница найдена у женщины пенсионного возраста, с которой девочка была хорошо знакома. Оказалось, что ребенок ушел из дома после ссоры с мамой.

В настоящее время следствием принимаются меры по установлению фактов возможного совершения в отношении ребенка каких-либо преступлений, в том числе со стороны матери.