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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Происшествия

В Краснодарском крае нашли ранее пропавшую десятилетнюю девочку

4 октября 2012, 13:27 [ «Аргументы Недели. Краснодар» ]

3 октября в правоохранительные органы Краснодарского края поступило заявление 30-летней жительницы станицы Пластуновской Динского района о безвестном исчезновении её десятилетней дочери, организовано проведение доследственной проверки. 
 
В результате поисковых мероприятий, предпринятых следователями во взаимодействии с сотрудниками полиции и местным казачеством, местонахождение девочки было установлено, школьница найдена у женщины пенсионного возраста, с которой девочка была хорошо знакома. Оказалось, что ребенок ушел из дома после ссоры с мамой. 
 
В настоящее время следствием принимаются меры по установлению фактов возможного совершения в отношении ребенка каких-либо преступлений, в том числе со стороны матери. 
ЕП