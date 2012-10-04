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//Происшествия

В Москве замдиректора школы подозревается в преступлении сексуального характера

4 октября 2012, 12:53 [ «Аргументы Недели» ]

В Москве 30-летний заместитель директора школы № 531 Ярослав Белов подозревается следствием в совершении преступления сексуального характера в отношении 15-летнего подростка, сообщает в четверг сайт Следственного Комитета.
 
В отношении Ярослава Белова возбуждено уголовное дело, по версии следствия, Белов с мая по июль 2012 года в своей квартире, расположенной в Москве на Севастопольском проспекте, совершил в отношении 15-летнего подростка действия сексуального характера.
 
В настоящее время подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.
ЕП

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