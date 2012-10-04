На трассе «Байкал» произошло ДТП с участием полицейского, погибли два человека

//Происшествия

4 октября 2012, 11:11 [ «Аргументы Недели. Новосибирск» ]

В Новосибирской области на 1226-м километре трассы «Байкал» 3 октября сотрудник МВД по Республике Алтай совершил столкновение со встречным автомобилем, супруги, находившиеся в нем, погибли.

Сотрудник полиции, попавший в ДТП, госпитализирован в одну из больниц, его состояние оценивается врачами, как тяжелое, говорится в сообщении Следственного Комитета России.

По факту ДТП с участием полицейского следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области проводится доследственная проверка. Назначено автотехническое исследование причин ДТП.