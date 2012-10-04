В селе Лагунное на месте суицида солдата-срочника найдена предсмертная записка
4 октября 2012, 09:01 [ «Аргументы Недели» ]
4 октября 2012, 09:01 [ «Аргументы Недели» ]
Военный эксперт Юрий Кнутов прокомментировал недавнее заявление американского генерала Джеффри Харригана о том, что Калининграду суждено стать одной из первых целей…
Ядерный конфликт между Российской Федерацией и Соединенными Штатами нереален. Соответствующую точку зрения в разговоре с представителями прессы озвучил некоторое время…
Общество
Генерал-майор КГБ в отставке, экс-депутат Госдумы Алексей Кондауров: "Власть окончательно осознала, что лишь наблюдать за движением шамана в сторону Иркутской области, где народ обозлен малой эффективностью ликвидации последствий наводнений и пожаров…
Генерал-майор КГБ в отставке, экс-депутат Госдумы Алексей Кондауров: "Власть окончательно осознала, что лишь наблюдать…
В знаменитом гайдаевском фильме «Бриллиантовая рука» главный герой…
Новостные ленты сообщают: «Актер театра «Современник» Д. Смолев…
Солженицын назвал свою книгу об исторических взаимоотношениях русских…
Когда летает «Эрбас» А350, становится страшно – кажется, что…
Российская топливно-энергетическая отрасль весь прошлый год пахала…
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Этой осенью должны подвести первые результаты исполнения майских…
Приблизительно к 2023 г. должны построить новомосковскую линию метро…
На прошедшем в начале сентября Восточном экономическом форуме…
Озвучен худший для самопровозглашенных ДНР и ЛНР вариант дальнейшего развития ситуации в зоне конфликта на востоке Украины. По данному вопросу…
Брать интервью у культового режиссера Люка Бессона одновременно сложно и легко. Но интересно. В месье Бессона есть очень четкое мнение и представление…
В СМИ появилась информация от женщины, которая представилась пациенткой клиники, где якобы находится известная актриса Анастасия Заворотнюк. Источник…
Здоровье
Доктор медицинских наук, профессор Владимир Остапишин рассказал, что для профилактики простудных заболеваний у детей их надо регулярно закалять. При…
Специалисты в области здравоохранения рассказали, как снизить артериальное давление без приема лекарственных препаратов. Данной теме посвящена публикация, появившаяся…
Александр Друзь возвращается в «Что? Где? Когда?». Несмотря на то, что Первый канал был против его появления в эфире, производители шоу сумели убедить телевизионщиков…
Советником мэра Киева стал бывший резидент Comedy club. С таким заявлением выступил сам Виталий Кличко на пресс-конференции. Градоначальник пояснил, что комедиант будет…
Выживание Украны в пресловутой «войне» с Россией стало главным мотивом поездки Зеленского в Вашингтон. Об этом сообщили украинские СМИ. Президент Украины должен…
Уже создана ракета средней дальности и белорусские оборонщики планируют разработать более мощное оружие. С таким заявлением выступил президент Белоруссии Александр…
Бывший полузащитник московского «Динамо» советский и российский тренер Алексей Петрушин в интервью еженедельнику «Аргументы недели» проанализировал состояние дел в родном…
Эксперты проанализировали алгоритмы Tinder и выяснили, что приложение теперь использует усовершенствованную систему ранжирования профилей по привлекательности, пишет…
За использование флага СССР на мероприятиях 9 мая, в Риге и Даугавпилсе суды в двух случаях вынесли предупреждение, а в одном случае «наказали» на 50 евро.
Профессор Высшей школы экономики Олег Вьюгин не видит смысла в дружбе между Китаем и Россией. По его словам, сотрудничество с КНР и разделение их ценностей может стать…
Происшествия
Прокуратура приступила к проверке информации о падении девочки из окна одной из школ в Московской области. Согласно последней информации, данный инцидент ранее произошел…
Курьер нес заказ по одному из адресов и по пути заметил мальчика, который стоял в оконном проеме и кричал что-то внутрь здания. В этот момент ребенок плакал и было видно…
В ожидании зимнего сезона гриппа латвийские врачи рекомендуют сделать прививку от этого инфекционного заболевания уже сейчас. Главная мотивация, чтобы уберечь себя…
Если Киев выполнит обязательства, взятые им на себя в рамках минского мирного процесса, Украину ждет распад. Соответствующий прогноз содержится в материале, который…
Пресс-секретарь премьер-министра РФ Олег Осипов отреагировал на сообщение о масштабном сокращении государственных служащих в 2020 году. По его словам, высказывания…
В понедельник, 23 сентября, в сети появились фотографии британского принца Гарри, его супруги Меган и сына Арчи, которые прибыли в Африку. Вместе с семьей в тур поехала…
Известный российский музыкант Михаил Шуфутинский прокомментировал сообщение об окончании расследования по делу убийства великого шансонье Михаила Круга спустя 17 лет…
Самолет, летевший из Санкт-Петербурга в Намаган (Узбекистан), в понедельник, 23 сентября, совершил вынужденную посадку в аэропорту Самары из-за плохого самочувствия одной…
Общество
В Екатеринбурге прошёл детский крестный ход. Полторы тысячи детей, в том числе и совсем малыши и на инвалидных колясках, прошли под дождём 8 километров, чтобы помолиться…
Быстрое примирение с республиками Донбасса, которое предполагает реализация «формулы Штайнмайера», приведет к опасным последствия для Украины. Такую точку зрения высказал…
Известный юморист Евгений Петросян поделился с подписчиками историей о его положении после развода с Еленой Степаненко, с которой прожил вместе более 30 лет. По его…
Это не пошлость, а реальная жизнь. Такими словами прокомментировала актриса постельную сцену в фильме, который только-только вышел на экран. Кино присвоена категория 18+.…
Владимир Путин в приветственной телеграмме участникам и гостям второго Международного форума онкологии и радиологии заявил, что онкологические заболевания являются…
В Министерстве сельского хозяйства России похвалились, что отечественные сельхозпроизводители начали активно наращивать объём экспорта своей продукции. За 6…
В Санкт-Петербурге аплодисментами проводили в последний путь оперную певицу Ирину Богачеву. Прощание с артисткой, которая скончалась 19 сентября на 81-м году жизни…
Президент Венесуэлы Николас Мадуро не исключил возможность проведения переговоров с американским лидером Дональдом Трампом. Политик, однако, отметил, что для этого есть…
Происшествия
18-летний юноша, который обвиняется в убийстве своей знакомой из-за материальной наживы, рассказал подробности нападения. Инцидент произошёл 20 сентября в Саратове…
Развал Российской Федерации «неизбежен». Соответствующую точку зрения в разговоре с представителями прессы высказал историк Владимир Вятрович, бывший руководитель…
Специалисты Гидрометцентра России объявили "оранжевый" уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье с 0:00 до 7:00 вторника, 24 сентября. Такая мера была принята…
Стюардесса Джамила Хардвик рассказала об особенностях поведения на борту самолёта и дала несколько советов пассажирам. По её словам, есть некоторые вещи, которые нужно…
В понедельник стало известно, что первый супруг актрисы Анастасии Заворотнюк Олаф Шварцкопф попросил у нее прощения. По словам мужчины, они прожили вместе с артисткой…
Общество
Росстат определил средний возраст невесты в России. Наибольшее количество женщин выходят замуж в диапазоне от 25 до 34 лет, а еще несколько лет назад замуж под венец…
Осужденный пожизненно член банды "Тверские волки" Александр Агеев сообщил, что предшествовало убийству известного российского поэта и певца Михаила Круга, дом которого…
Президент РФ Владимир Путин поручил подписать соглашение о финансировании Россией расходов на модернизацию вооруженных сил Абхазии. Соответствующий документ опубликован…
Вмешательство других стран и угрозы безопасности обозначены главными темами в приветственной речи Владимира Путина участникам съезда. В Казани начался саммит разведок…
К переброске в Афганистан исламистов запрещенной в РФ террористической организации ИГИЛ причастны спецслужбы Соединенных Штатов. С таким заявлением выступил глава пятой…
Мужчина нанес несколько ударов собственной сожительнице, в результате чего она получила тяжелые телесные повреждения. В полицию об инциденте сообщил фельдшер Центральной…
Известная российская артистка Любовь Успенская привела поклонников в восторг своим смелым образом для концерта в американском Сиэттле. Артистка выбрала для выступления…
Для туристов, отдыхающих на Байкале, установлены новые правила. Внедряется система природоохранных паспортов, создаётся реестр маршрутов с профессиональными инструкторами…
В австралийском штате Виктория вновь начали находить швейные иглы в клубнике, купленной в супермаркетах. Согласно последней информации, полиция уже проводит расследование…
В Кемерово местные жители подняли панику из-за нашествия божьих коровок на жилые дома и квартиры. По словам очевидцев, насекомые садятся на людей, залетают в квартиры…
Вице-президент вашингтонского Центра за национальный интерес, бывший главный аналитик ЦРУ по России Джордж Биби считает, что отношения Соединённых Штатов и России подошли…
Студенту уральского вуза, которого хотели отчислить за членство в ЛГБТ-паблике в соцсети, предложили помощь в получении убежища в США. В Сети тут же схему эмиграции…
Происшествия
В городе Губкин депутат Белгородской областной думы и управляющий директор Лебединского горно-обогатительного комбината Олег Михайлов сбил подростка. Пострадавший попал…
Президент Украины Владимир Зеленский намерен стать диктатором и провести масштабную приватизацию в стране. Такую точку зрения озвучил некоторое время назад Олег Царев…
В ночь с 21 на 22 сентября из московской квартиры в районе Чертаново Южное на Варшавском шоссе вынесли около 17,5 миллионов рублей. В полицию обратился индивидуальный…
Происшествия
Электричка насмерть сбила женщину в районе перегона Калище – Лебяжье Ломоносовского района Ленинградской области. В транспортной полиции уточнили, что инцидент случился…
Происшествия
Утром в понедельник, 23 сентября, в Следственном комитете Российской Федерации назвали имя предполагаемого убийцы известного российского поэта, барда, исполнителя песен…