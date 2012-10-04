В селе Лагунное на месте суицида солдата-срочника найдена предсмертная записка

//Происшествия

4 октября 2012, 09:01 [ «Аргументы Недели» ]

На острове Кунашир, как ранее сообщили "Аргументы недели", в ночь на четверг погиб солдат-срочник, солдат срочной службы разбился, спрыгнув с крыши казармы, на месте самоубийства солдата обнаружена предсмертная записка.

По факту гибели солдата следственные органы возбудили уголовное дело по статье "доведение до самоубийства", по данным интернет-СМИ Сахалина, в кармане погибшего солдата найдена записка, где он назвал имена и фамилии сослуживцев, которые довели его до самоубийства.