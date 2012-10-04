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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Происшествия

До девяти человек увеличилось количество жертв пожара на заводе в Югре

4 октября 2012, 08:37 [ «Аргументы Недели» ]

29-го сентября в производственном цехе по переработке нефтяного шлама ООО "Инвест-Ойл" произошел пожар, в результате которого погибли восемь рабочих, в четверг, 4-го октября, скончался один из потерпевших.
 
Потерпевший скончался от ожогов в клинической больнице Ханты-Мансийска от полученных во время пожара ожогов.
По факту пожара возбуждено уголовное дело.
ЕП

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