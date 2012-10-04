До девяти человек увеличилось количество жертв пожара на заводе в Югре

//Происшествия

4 октября 2012, 08:37 [ «Аргументы Недели» ]

29-го сентября в производственном цехе по переработке нефтяного шлама ООО "Инвест-Ойл" произошел пожар, в результате которого погибли восемь рабочих, в четверг, 4-го октября, скончался один из потерпевших.

Потерпевший скончался от ожогов в клинической больнице Ханты-Мансийска от полученных во время пожара ожогов.

По факту пожара возбуждено уголовное дело.