В Амурской области десять детей заболели острой кишечной инфекцией

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4 октября 2012, 08:32 [ «Аргументы Недели» ]

В селе Амурской области десять детей, госпитализированных в отделение сестринского ухода АО "Амурская участковая больница", заболели острой кишечной инфекцией, сообщает в четверг областное управление Роспотребнадзора.

Дети заболели в период с 25 сентября по 2 октября, инцидент имел место в селе Амурское, Белогорского района, заболевшие дети госпитализированы в инфекционное отделение Белогорской больницы.

Проводится санитарно- эпидемиологическое расследование причин заболеваемости.