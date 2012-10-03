В ХМАО задержан гендиректор завода, есть подозрение, что он причастен к пожару

//Происшествия

3 октября 2012, 17:10 [ «Аргументы Недели» ]

Следственные органы СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре задержали генерального директора ООО «Инвест-Ойл» по подозрению в причастности к пожару, унесшему жизни людей.

Следствие проверяет и другие лица, которые могут быть причастны к совершению данного преступления.

Ранее «АН» сообщали, Следственные органы СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу проводят доследственную проверку по факту пожара на заводе по переработке шлама в ХМАО, где погибли восемь человек.



