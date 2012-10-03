Русская проститутка жестоко убила пожилого клиента в Великобритании

//Происшествия

3 октября 2012, 14:03 [ «Аргументы Недели» ]

dailymail.co.uk

В Великобритании начался суд над элитной проституткой российского происхождения, обвиняемой в убийстве 69-летнего пенсионера - своего клиента. По данным следствия, 39-летняя Наталья Вулей до смерти избила мужчину, после чего попыталась "замести следы".

Инцидент произошел в городке Эпсом в графстве Суррей еще 16 января. Наталья Вулей, клиентам агентств эскорт-услуг известная так же, как Элис и Ленка, прибыла в частный дом Винстона Фернандеса, пишет The Daily Mail. Тело пенсионера обнаружили в середине февраля, тревогу забили соседи.

Как установила медэкспертиза, клиенту проститутки были нанесены десятки сильнейших ударов, в результате которых сломано 17 ребер, в двух местах раздроблена гортань. Скончался ли он сразу или умирал еще в течение нескольких часов, неясно. Известно лишь, что девушка, прежде чем покинуть дом, перерезала телефонные провода.

Англичанин давно был знаком в Натальей и платил ей за услуги 600 евро за ночь. Наталья Вулей своей вины в убийстве не признает. Она утверждает, что защищалась от клиента, склонявшего ее к занятию извращенным сексом.