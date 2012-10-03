На Марсовом поле стреляли: поссорились два кавказца

//Происшествия

3 октября 2012, 11:57 [ «Аргументы Недели. Санкт-Петербург» ]

rosbalt.ru

Накануне вечером на Марсовом поле была слышна стрельба. Сообщение об этом в 22:24 поступило в 78 отдел полиции Центрального района.

Прибывший на место происшествия наряд вневедомственной охраны задержал 34-летнего уроженца Кавказа Панаха Г-ва, в Мариинскую больницу госпитализирован пострадавший, 44-летний Заур Б-в. С места происшествия изъяты травматический пистолет ИЖ-79 с магазином, пять гильз и 1 патрон. Обстоятельства конфликта устанавливаются.