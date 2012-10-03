Женщина покончила с собой, бросившись под пассажирский поезд

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3 октября 2012, 11:55 [ «Аргументы Недели. Украина» ]

Трагедия произошла в Крыму во вторник, 2 октября, в селе Воинка Красноперекопского района, где женщина 1959 года рождения покончила с собой. Женщина бросилась под поезд «Киев-Симферополь».

Обстоятельства инцидента устанавливает милиция.

«АН-Крым» напоминает, что летом в Крыму была зафиксировано пять случаев гибели людей под поездом на станции Элеваторной в Красногвардейском районе и еще несколько – на других железнодорожных станциях.

В частности, 1 июня, в Красногвардейском районе, в 10:10 на железнодорожной колее в поселке Октябрьское, на станции «Элеваторная», поезд сбил двух человек.

По данным крымских СМИ, отец сам шагнул под поезд. Мать ребенка находится в шоковом состоянии. Семью в Октябрьском характеризовали как благополучную.